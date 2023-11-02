Чи можливий розпад Росії? Думки учасників дискусії “Нової країни”

Чи можливий розпад Росії на окремі держави, і якщо так, то коли - це питання викликало чи не найжвавіше обговорення під час дискусійної панелі «Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії після нашої Перемоги?» , що проходила 25 жовтня в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group . Наводимо основні тези та думки спікерів і гостей панелі.

Фото: Макс Требухов

Обговорення можливих дезінтеграційних процесів у Росії розпочалося із тези професорки університету «Києво-Могилянська академія», лауреатки Шевченківської премії Віри Агеєвої, яка вважає, що розпад імперій у XXI столітті є незворотним процесом.

“Розпад імперії іде. Російську імперію неохоче визнавали імперію, тому що вона завоювала сусідні території, а не заморські, як, скажімо, Британська. Усі імперії розпадаються, це XXI століття. Коли вона розпадеться, невідомо. Я сподіваюся, що Рада національної безпеки і оборони знає, як цьому процесу сприяти. Але очевидно, Росія матиме проблеми з відпаданням територій. Раніше чи пізніше, але те, що території будуть відпадати, — це однозначно», — каже професорка, яка досліджує політики колоніалізму.

Фото: Макс Требухов Віра Агеєва, професорка університету «Києво-Могилянська академія»

“Я не кажу, що вона розвалиться завтра, але логіка розпаду імперії є процесом XXI століття. І, до речі, в 2017 році її суттєво надломили, так що вона помаленьку вже зменшується”, — додала Агеєва.

Віру Агеєву підтримав народний депутат від “Європейської Солідарності”, історик Володимир В’ятрович. Він теж вважає, що розпад РФ уже відбувається.

“Коли ми говоримо про розвал Росії, мені здається, ми неправильно використовуємо час. Чи розвалиться в майбутньому? Треба не у Future Simple говорити, а все ж таки у Present Continuous. Росія як імперія розвалюється. Якщо подивитися на мапу Російської імперії 1914 року і тепер, ми бачимо: вона розвалюється. Так, це дуже тривалий процес. Так, нам би хотілося, щоб цей процес відбувався швидше. Але він все одно відбувається і він незворотній. Але я впевнений, що він буде швидшим, якщо в цей процес, як в політичний, включаться саме Україна”, - каже В’ятрович.

Фото: Макс Требухов

У розпад Росії вірить й секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він називає РФ неприродною країною, “а усе, що неприродне, розвалюється”.

“Росія розвалиться, як та бульба переварена. В тому вигляді вони існувати не будуть. Там дуже багато внутрішніх суперечок.

Дивіться, мусульманський світ, який на сьогоднішній день набрав обертів на територію Росії, буде першим чинником, який розвалюватиме Росію. Та сила, яка сьогодні є у мусульман на території Росії, їхній вплив почне розвал РФ. І Ічкерія буде вільна, і Татарстан буде вільний. Дивіться, що вони роблять. Приниження росіян відбувається щодня. Мусульмани принижують росіян. Як тільки почне хитатися влада, Російська Федерація розлетиться, як кавун переспілий.

Що їх єднає? Нічого. Є Московщина, Петербуржщина і є решта Росії. Коли є єднання, є спільна ціль. Яка там спільна ціль? Яке відношення якути мають до Росії? Дагестанці? З якого переляку вони взагалі повинні мати відношення до тих росіян, які є росіянами?” - каже Данілов.

Водночас, на думку бізнесмена, засновника корпорації ІСД, голови наглядової ради МІМ-Київ Віталія Гайдука, як би ми не хотіли сприяти процесам розпаду в РФ, світ на це не піде.

“Якщо вона сама розвалиться в найближчому майбутньому, це інша справа, але світ на розвал зараз не піде”, - каже Гайдук.

Фото: Макс Требухов Віталій Гайдук, бізнесмен, засновник корпорації ІСД, голова наглядової Ради МІМ-Київ

Він зазначає: у минулому були більш вдалі для цього умови, але й тоді цього не сталося.

“Світ не розвалив Росію, маючи нагоду удесятеро кращу, ніж зараз. Ні після Кримської війни, ні в Першу світову, ні у Другу світову війну, коли мали всі можливості, не розвалив. І зараз не розвалить. Тому що це монстр на 150 мільйонів”, - зазначив бізнесмен.

Не вірить у швидкий розвал Росії й виконавчий директор Українського інституту майбутнього, автор книги “Як зруйнувати русскій мір” Вадим Денисенко.

“Щодо розвалу Росії, рано чи пізно вона розвалиться. Та рано, на жаль, це не відбудеться”, - вважає Денисенко.

“Станом на зараз, - каже він, - в Росії є всього два з половиною регіони, де теоретично можливий сепаратизм. Перший регіон - Чечня, але поки живий Кадиров і Путін, про жодне відділення Чечні або створення Незалежної Ічкерії розмови немає.

Другий регіон, як би це не було дивно, - Якутія. Станом на зараз насправді найбільш цікаві процеси відбуваються в Республіці Саха. Але в неї є одна маленька проблема, вона називається територія трошки більша, ніж пів Європи і населення один мільйон. Тобто, в принципі, навколо дуже багато країн із дуже великим населенням, і тому говорити про теоретичну можливість відділення Сахи можна. Реально, думаю, що немає можливості.

І третій регіон, який я називаю “половиною регіону”, це Татарстан, про який у нас дуже багато люблять говорити, що завтра татари відділяться. Подивімося на демографію. Станемо зараз, демографія - 52% татари, 48% - не татари. В Казані навпаки: 52% - не татари, 48% - татари. Не скажу за минулий рік, але позаминулого року їхній єдиний екзамен, аналог нашого ЗНО, татарською мовою складала одна дитина, щоб всі ми розуміли рівень націоналізму”.

Фото: Макс Требухов

Окрім того, каже Вадим Денисенко, націоналістичним проявам у цих регіонах заважає сильна залежність місцевих еліт від Москви.

“Що ми бачили протягом останніх 5-6 днів - президента Татарстану змусили привселюдно вибачитися перед Кадировим за виступ їхнього депутата, який розкритикував рішення призначити “героя Чечні” сину Кадирова. Це показує, наскільки їхні еліти, які в цілому є достатньо жорстко національними (наскільки це може бути в Росії), залежні на сьогоднішній момент від Кремля і не готові до будь-яких навіть дрібних демаршів. Дрібний демарш – це просто сказати: я не буду вибачатись перед Кадировим. Він вбачився і вручив йому орден”, - резюмував автор книги “Як зруйнувати русскій мір”.