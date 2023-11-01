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Зеленський призначив голову Сумської МВА

Ним став Олексій Дрозденко.

Зеленський призначив голову Сумської МВА
Фото: Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський призначив голову Сумської МВА.

Про це йдеться у розпорядженні президента України №184/2023-рп.

“Призначити Дрозденка Олексія Олександровича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області”, - йдеться у документі.

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Володимир Зеленський створив Сумську МВА своїм указом №720/2023.

Нагадаємо, 26 жовтня, у Сумській міській раді провели обшуки у виконуючої обов'язки сумського міського голови Юлії Павлик. 

Перед тим Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві.

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