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Мера Сум Лисенка відсторонили від посади на два місяці

Його підозрюють у хабарництві. 

Мера Сум Лисенка відсторонили від посади на два місяці
Мер Сум Олександр Лисенко
Фото: Сумська міська рада

Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві. Про це повідомляє пресслужба САП.

"Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ та погоджене прокурором САП і відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень", – ідеться у повіомленні.

Строк відсторонення – два місяці.

Нагадаємо, співробітники НАБУ, СБУ та САП викрили на хабарництві Сумського міського голову Олександра Лисенка та директора Департаменту міськради. Наступного дня обоє отримали підозри. Їм інкримінують порушення за ч. 4 ст. 368 КК України. 5 жовтня олександра Лисенка випустили під заставу у 3 мільйони гривень. 

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