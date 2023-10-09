Мера Сум Лисенка відсторонили від посади на два місяці

Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві. Про це повідомляє пресслужба САП.

"Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ та погоджене прокурором САП і відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень", – ідеться у повіомленні.

Строк відсторонення – два місяці.

Нагадаємо, співробітники НАБУ, СБУ та САП викрили на хабарництві Сумського міського голову Олександра Лисенка та директора Департаменту міськради. Наступного дня обоє отримали підозри. Їм інкримінують порушення за ч. 4 ст. 368 КК України. 5 жовтня олександра Лисенка випустили під заставу у 3 мільйони гривень.