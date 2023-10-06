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МЗС Австрії викликало посла Росії через російський удар по селу на Харківщині, внаслідок якого загинули десятки людей

Австрійське дипломатичне відомство назвало цей удар військовим злочином і зазначило, що винні мають понести відповідальність.

МЗС Австрії викликало посла Росії через російський удар по селу на Харківщині, внаслідок якого загинули десятки людей
Фото: Харківська обласна прокуратура

Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії через російський удар по селу на Харківщині, внаслідок якого загинули десятки людей. 

Про це йдеться у заяві відомства у соцмережі X. 

“Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Напади на мирне населення є військовим злочином. Винні мають понести відповідальність”, - йдеться в повідомленні.

Вчора МЗС Австрії заявило, що цивільне не є мішенню під час війни.

“У черговому варварському ракетному обстрілі продуктового магазину в Харківській області Росія вбила десятки невинних мирних жителів. Ми закликаємо до відповідальність за це кричуще порушення міжнародного гуманітарного права, не повинно бути безкарності!” - заявили у МЗС.

Нагадаємо, вчора ввечері президент Володимир Зеленський відреагував на черговий воєнний злочин РФ. 

“Сьогодні російські терористи завдали удару, який навіть звірячим не назвеш. Бо це буде образою для звірів. Свідомий ракетний удар по селу на Харківщині, по звичайному продуктовому магазину та кафе. Російські військові не могли не знати, куди б’ють. І це не був удар наосліп. Люди зібралися там на поминальний обід. Християнський поминальний обід. Хто міг запустити ракету по них? Хто? Тільки абсолютне зло”, – сказав президент.

Глава держави наголосив, що російський терор повинен програти, і світу є чим це забезпечити.

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