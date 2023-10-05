Володимир Зеленський відвідає Португалію

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення президента Португалії відвідати піренейську країну.

Про це повідомила пресслужба португальського президента Марсела Ребелу де Соузи.

“Сьогодні українська влада оголосила, що рішення президента Зеленського поїхати до Гранади для участі в саміті Європейського політичного співтовариства було прийнято в останній момент”, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі президента Португалії додали, що візит Зеленського, за даними української сторони, буде дуже коротким.

Зазначається, що тепер відповідні групи працюють над датою проведення такого візиту.

Нагадаємо, 23 серпня президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза відвідав Україну.