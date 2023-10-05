На Полтавщині ветеранам допомагатимуть шукати роботу та опановувати нові професії

Полтавщина першою в Україні відкрила два Центри ветеранського розвитку, які надаватимуть широкий спектр послуг і підтримки українським захисникам.

"Центри сфокусують роботу на різних векторах ветеранської політики. Мова йде про психологічну та фізичну реабілітацію, юридичну допомогу, пошук роботи й добір професії для ветеранів та їхніх родин. В центрах також готуватимуть помічників ветеранів", – зазначає Дмитро Лунін.

Ветеранські центри працюватимуть на базі двох вишів – у Полтавському державному медичному університеті та Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". Водночас вони не дублюватимуть свої функції.

"Ветеранський центр при медичному університеті повинен стати драйвером співпраці між лікарнями області, ветеранами та тими, хто потребує психологічної та фізичної реабілітації. Також тут проходитимуть підготовку майбутні помічники ветерана. Політехніка надаватиме професійну адаптацію ветеранам війни та їхнім родинам за сімома професійними напрямами, які завжди затребувані на ринку праці", – підкреслює начальник ОВА.

Профільна заступниця міністра у справах ветеранів України Тетяна Калита додає, що Полтавська область активно підтримує ветеранів і допомагає їм безболісно перейти від військової служби до цивільного життя.

"Полтавська область активно долучилася до процесу підтримки ветеранів. Студенти, які будуть працювати в Центрах за медичним напрямом чи напрямом реабілітації, психології, будуть тими, хто прийматиме ветеранів, або членів родин ветеранів чи загиблих, освоюватимуть нові передові техніки. Викладачі розроблятимуть нові методики і створюватимуть нові практики. Ветерани матимуть можливість у центрах навчатися чи пройти певний курс допомоги, зокрема і психологічної", – говорить Тетяна Калита.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Дмитро Лунін, Полтавщина першою в Україні запровадила практику соціального відновлення ветеранів . Захисники, які отримали інвалідність, проходять оздоровлення в санаторіях області разом зі своїми дружинами та дітьми. Там із ними працюють психологи та соціальні педагоги, щоб зміцнити родинні зв’язки. Після оздоровлення родини ветеранів індивідуально супроводжують на рівні громад.