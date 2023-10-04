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Міністр оборони Британії рішуче налаштований продовжити справу Бена Воллеса з розширення допомоги Україні, - Порошенко

Експрезидент зустрівся із британськими урядовцями і політиками.

Міністр оборони Британії рішуче налаштований продовжити справу Бена Воллеса з розширення допомоги Україні, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко по завершенні Конференції Консервативної партії Великої Британії розповів про зустрічі та переговори із британськими урядовцями і політиками, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Відбулися дуже важливі зустрічі з ключовими посадовцями, які визначають оборонну і міжнародну політику британського уряду. Це і міністр закордонних справ, великий друг України пан Клеверлі, і новий міністр оборони Грант Шаппс, який щойно повернувся з Києва і рішуче налаштований продовжити справу Бена Воллеса щодо розширення спектра допомоги. А ми всі дуже добре пам’ятаємо, наскільки ефективні британські ракети Storm Shadow і наскільки ефективно на початку війни ми застосовували весь перелік британської протитанкової, протиповітряної і бронетехніки для оборони нашої держави», – говорить Порошенко.

За його словами, він почув від міністра оборони про те, що Велика Британія рішуче налаштована негайно розпочати тренування пілотів F16, щоб прискорити застосування винищувачів, які вкрай потрібні для панування в повітрі і для забезпечення наступу України.

«Окрема довга і ґрунтовна розмова з міністром по закупівлі озброєнь, з лідерами, з головою Консервативної партії Великої Британії, з керівником групи дружби Британії та України. Ми мали тут більш ніж 15 зустрічей, які дозволили нам твердо бути переконаними, що Британія є і буде одним із лідерів підтримки в світі», – зазначив експрезидент.

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