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Україна фіксує російські хвилі дезінформації щодо війни, – Єрмак

Глава Офісу президента України зауважив, що метою росіян є заморозити війну. 

Україна фіксує російські хвилі дезінформації щодо війни, – Єрмак
Фото: ОПУ

Україна фіксує російські хвилі дезінформації щодо війни, боєприпасів та здатності України далі перемагати на полі бою, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. 

Він зауважив, що відповідь на це доволі проста - Україні завжди буде чим знищувати російського ворога. 

“Росіяни справді хочуть заморозити війну, бо вони слабші, ніж були раніше. Але задача України - звільнення наших територій. У ЗСУ є успіхи на фронті, західна коаліція сильна, попри російську брехню. Ми працюємо з партнерами над посиленням санкцій”, - написав Єрмак.

Також він зазначив, що росіяни не досягнуть свого, скільки б ресурсів вони не витрачали на створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди.

Нагадаємо, минулого тижня Центр нацспротиву повідомив, що росіяни готують виставку, щоб створити ілюзію міжнародної підтримки окупації України. Пропагандисти будуть доводити, що тимчасово окуповані українські території є Росією.

У кінці серпня українська розвідка заявила, що у Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні наративів про “масову мобілізацію”, “зневіру українських партнерів у можливості перемоги”, “провальний контрнаступ”, “тотальну корупцію” та “прекрасне життя на окупованих територіях”.

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