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У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР

Найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні наративів про “масову мобілізацію”, “зневіру українських партнерів у можливості перемоги”, “провальний контрнаступ”, “тотальну корупцію” та “прекрасне життя на окупованих територіях”.

У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
Ілюстративне фото: російський пропагандист Антон Красовський
Фото: скріншот

У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. 

“25 серпня 2023 року в адміністрації російського диктатора відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах. У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації путіна сєрґєй кірієнко, кремлівські «технологи» та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що темою наради було затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі. 

Визначено, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів: 

1) «Масова мобілізація»:

  • начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;
  • начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

 2) «Зневіра українських партнерів у можливості перемоги»:

  • уявні «договорняки» про «мир в обмін на території»;
  • фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто «таємну домовленість» київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах Президента України. 

3) «Український контрнаступ не має успіхів»: 

  • начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;
  • начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;
  • пошук винних в уявних «провалах» заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4) «Тотальна корупція»: 

  • начебто держава не бореться з корупцією – «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться»;
  • начебто відсутність покарань для корупціонерів.

5) «Прекрасне» життя на окупованих територіях: 

  • начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;
  • «розвиток» інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;
  • «вільні» вибори в «єдиний день голосування» за законами рф;
  • «Україна відмовляється від окупованих територій» з демонстрацією сфабрикованих документів;
  • українська влада начебто «здає» Куп'янськ. 

ГУР наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, нещодавно у розвідці розповіли, як розпізнати вороже ІПСО, зазначивши, що витрати на ІПСО для РФ завжди будуть більш вигідні, ніж ведення повноцінних бойових дій.

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