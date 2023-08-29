У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР

Найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні наративів про “масову мобілізацію”, “зневіру українських партнерів у можливості перемоги”, “провальний контрнаступ”, “тотальну корупцію” та “прекрасне життя на окупованих територіях”.

У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

“25 серпня 2023 року в адміністрації російського диктатора відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах. У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації путіна сєрґєй кірієнко, кремлівські «технологи» та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що темою наради було затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.

Визначено, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

1) «Масова мобілізація»:

начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;

начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

2) «Зневіра українських партнерів у можливості перемоги»:

уявні «договорняки» про «мир в обмін на території»;

фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто «таємну домовленість» київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах Президента України.

3) «Український контрнаступ не має успіхів»:

начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;

начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;

пошук винних в уявних «провалах» заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4) «Тотальна корупція»:

начебто держава не бореться з корупцією – «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться»;

начебто відсутність покарань для корупціонерів.

5) «Прекрасне» життя на окупованих територіях:

начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;

«розвиток» інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;

«вільні» вибори в «єдиний день голосування» за законами рф;

«Україна відмовляється від окупованих територій» з демонстрацією сфабрикованих документів;

українська влада начебто «здає» Куп'янськ.

ГУР наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, нещодавно у розвідці розповіли, як розпізнати вороже ІПСО, зазначивши, що витрати на ІПСО для РФ завжди будуть більш вигідні, ніж ведення повноцінних бойових дій.