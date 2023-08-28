Головне за день. Понеділок, 28 серпня

Наразі немає потреби оголошувати додаткову мобілізацію. Про це на пресконференції заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент LB.ua.

"Неправильним з мого боку буде давати прогнози: коли вона (війна – ред.) закінчиться. Це залежить від багатьох обставин. Але я можу сказати, що сьогодні я був у президента, верховного головнокомандувача ЗСУ. Були доповіді наших командувачів, військових. Ми рухаємося вперед. У контрнаступі є певні зміни. Не так швидко, як всім би хотілося. Всі хочуть, як в кіно. Щоб пішли сьогодні, а завтра вже завершили. Але ми рухаємося невпинно. Це саме головне. Відповідно плану", – заявив міністр.

Резніков прогнозує, що переможний рух українських сил буде впливати на моральний дух ворога. "Ми вже бачимо судомне та хаотичне перекидання сил… Ми спостерігаємо їх метушню. І це хороший знак".

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога в районі Мар’їнки на Донеччині.

Ворог завдав 8 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 серпня – в нашій новині.

Полковника української Служби безпеки знайшли мертвим у його кабінеті, повідомляє УП з посиланням на джерела у спецслужбі та у правоохоронних органах.

У чоловіка виявили вогнепальне поранення голови. В СБУ підтвердили смерть свого співробітника.

"Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування", - заявили в Службі безпеки.

В окупованому Енергодарі 28 серпня стався вибух у штабі російського ОМОНу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Операцію провів рух опору за підтримки ГУР.

"В результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, «постраждала» імпровізована «казарма» підрозділу Росгвардії ОМОН «Ахмат-1», - розповіли в розвідці.

Вибух стався о 9.50. У результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. В приміщенні спалахнула пожежа. На місце події прибули пожежники і "швидкі".

Також після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до інтернету.

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