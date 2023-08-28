На Харківщині викрили чергову колабрантку

Жінка агітувала навіть співробітників поліції, які прибули на виклик.

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораційний діяльності 45-річній мешканці міста Люботин у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Жінка висловлювала публічні заклики до підтримки дій РФ та до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Зокрема, 27 червня 2023 року жінка схиляла “до власної позиції” співробітників поліції, які прибули на виклик, та членів родини.

Підозрювана неодноразово висловлювалася щодо правильності та правомірності поширення суверенітету Росії на території України, схвалювала дії Путіна та стверджувала, що “Україна повинна неодмінно приєднатись до Російської Федерації”.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до російської “поліції”, щоб фабрикувати справи проти українців.