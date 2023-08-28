Фото: Анна Стешенко

Міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції заявив, що «не існує жодного контракту, коли б ми перетворили літні куртки на зимові».

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

«Остання резонансна подія, що триває півтора тижня, це питання: чи купляло Міноборони, як сказано в дописі одного журналіста-розслідувача, літні куртки втричі дешевше, а потім вони за операцією палички Гарі Поттера перетворилися на зимові. Це неправда. І я хочу вам тут це довести. Як мінімум зимова форма відрізняється від літньої. Це можна подивитися. Поставлено було 180 тис. одиниць. З яких 45 тис. — знаходяться на складах. А 135 тис. — знаходяться у військовослужбовців ЗСУ. Це було зроблено минулого року, взимку. Відповідно, наші захисники та захисниці воювали в цій зимовій формі. Без жодних нарікань. Якби літня форма була вдягнена зимою, ми б точно про це дізналися. 140 тис. душ про це б сказали», — заявив він.

Фото: Анна Стешенко

Резніков підкреслив, що розслідування журналіста є «неправдою. На сьогодні немає жодного контракту, коли б ми перетворили літні куртки на зимові. Це неможливо. Бо командування сил логістики не прийняли б їх у нас».

Він нагадав, що відповідний контракт з турецькою фірмою було укладено у вересні минулого року. Проплати також відбулися у вересні 2022 року.

«Поставки почали відбуватися. Дивний інвойс з цінами 29-30 доларів турецькою мовою датований 9 грудня. Тобто, коли вже поставки відбулися. Пропозиція від цієї компанії була на 83 чи 85 доларів, що було вказано в контакті».

Фото: Анна Стешенко Турецькі куртки з бірками

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко турецькі куртки з бірками

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко турецькі куртки для ЗСУ

Фото: Анна Стешенко турецькі куртки для ЗСУ

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко Турецькі куртки для ЗСУ з бірками

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Міністр оборони України наголосив, що «не існує ціни, як деякі написали про 29-30 доларів за зимову куртку. Середня ціна — 70 - 120 доларів США. Якщо це арктична куртка для спецназу, щоб лежати на ґрунті, то це мінімум 300 доларів. Відповідно, такої потреби у нас немає».

Також міністр підкреслив, що «жодних комунікацій» з нардепом Геннадієм Касаєм щодо відповідного контракту він не мав. Та готовий це підтвердити на поліграфі.

Глава Міноборони закликав «усіх ставитися до інформації критично та відповідально, бо це вводить в оману суспільство. Найгірше, що вводить в оману наших партнерів».

Нагадаємо, раніше Резніков розповів, що Міністерство оборони закупило зимові куртки у кількості 180 000 штук. Куртки були передані в ЗСУ ще минулого року. Скарг на них від військових не було. Ціна поставки "абсолютно адекватна ринку і тодішній ситуації": дефіцит одягу на ринку та необхідність терміново одягнути максимум військовослужбовців. Кожна куртка коштувала 86 доларів (що зараз відповідає 3 177 гривень).

"Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 доларів (зараз це 1072 гривні) – я не знаю. Можливо, йдеться про ухиляння від сплати податків у Туреччині. В будь-якому разі, це не клопіт України. Пропоную всім охочим зганяти у Туреччину та купити партію зимових курток по 1 072 гривні, і щоб була через кілька тижнів. Повертайтеся", – сказав міністр.

Фото: Анна Стешенко Журналісти розглядать зимові куртки виробництва Туреччини

За його словами, "без звинувачення у підміні зимових курток на літні, у «розслідуванні» не залишається нічого. За це звинувачення ніхто не готовий нести відповідальність".

"Прошу всіх журналістів, які розповсюдили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали, опублікувати офіційну позицію Міноборони з приводу цієї закупівлі та дочекатися розбору ситуації. Як мені відомо, нею вже займаються у незалежному громадському органі – ГАР Міноборони. Ми також надамо журналістам всі відомості про цю закупівлю. Також прошу всіх наперед утримуватися від "розслідувань", в яких завідомо немає наміру розібратися у ситуації. Розуміючи, якою потужною силою є вільна преса, свобода слова, треба ставитися до неї дуже відповідально. І ця відповідальність є головним внеском журналістів у нашу спільну перемогу", – наголосив Резніков.

Фото: Анна Стешенко

Також Олексій Резніков на тлі скандалу із закупівлею курток для військових запропонував парі: якщо закуплені у турецької фірми 180 000 жакетів виявляться літніми, як стверджують журналісти, то він піде у відставку.

Якщо виявиться, що міністерство закупило 180 000 зимових курток, як належить, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст УП Михайло Ткач – піти з медіа і на три роки припинити журналістську діяльність. Арбітрами в цьому парі Олексій Резніков запросив Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики, а спостерігачами – редакції українських видань.

Резніков заявив, що під час зʼясування ситуації Міноборони надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, "щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства".

Пропозицію парі Радіна прокоментувала у Facebook. Вона вважає, що міністр країни, що воює, не мав би "втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу із журналістами (які вже допомогти зекономити 10 млрд гривень коштів для забезпечення армії)".

Ткач назвав слова міністра тиском на ЗМІ і сказав, що піде ”лише тоді, коли останній внутрішній кат українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб’ється в кут. А наразі ідеї тих, хто перебуває на шляху до цього кута, мене не турбують. Бо це моя робота».

Скандал із закупівлями курток для військових спалахнув 10 серпня, коли відповідне розслідування вийшло на ZN.UA. Однак на засідання антикорупційного комітету ВР стало відомо, що правоохоронці вели слідство щодо закупівель одягу у цієї турецької фірми, власником якої є українець, ще з осені 2022, коли помітили підозрілі митні документи. За даними журналістів, у жовтні-грудні Vector avia ввезла до України 233 000 курток вартістю в 20 млн гривень і ще 202 000 штанів вартістю 13 млн доларів. Однак насправді, як вони стверджують, це були не зимові, як за документами, а легкі куртки. Водночас Міноборони запевняє, що куртки були прийняті "у встановленому порядку фахівцями Сил логістики ЗСУ без істотних зауважень щодо якості". Також у Міноборони заявили, що скарг щодо цих курток не було і від військових.

Вчора завдяки розслідуванню УП зʼясувалося, що співвласником цієї турецької фірми, крім Романа Плетньова, щодо якого вже ведеться слідство, був племінник народного депутата від "Слуги народу", члена оборонного комітету Геннадія Касая – Олександр Касай.

Фото: Анна Стешенко Повний комплект військової українського форми українського виробництва

Фото: Анна Стешенко Повний комплект військової українського форми українського виробництва

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко