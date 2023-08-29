Окупанти вивозять дітей з окупованої Донеччини до Челябінська

Їх вивозять без батьків, але під наглядом "кураторів".

Росіяни вивозять дітей з окупованої Ясинуватої, що у Донецькій області, до російського Челябінська.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Мова йде про школярів. Дітей окупанти вирішили вивозити у Челябінськ, який знаходиться більше ніж за 2000 кілометрів від Ясинуватої.

За даними ЦНС, ціль такої "евакуації" - подальша асиміляція дітей, їх вивозять без батьків, але під наглядом "кураторів". При цьому батьки можуть "виїхати за бажанням".

Як повідомив мер Ясинуватої Дмитро Шевченко, частина школярів розпочне навчання у новому навчальному році у столиці регіону-куратора Челябінської області.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей із окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на відпочинок у таборах.

Стало відомо, що хакери зламали російську базу даних "Діти Донбасу" й установили колаборантів, причетних до викрадення дітей із Маріуполя.

Також Україні вдалося повернути 14-річну дитину з тимчасово окупованої території Херсонської області.