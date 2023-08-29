На війні загинув командир відділення БпЛА підрозділу аеророзвідки у складі Сил Територіальної оборони ЗСУ Дмитро Павленко (позивний "Вірус").

29-річний Дмитро загинув на одному з напрямків боїв на півдні. Про це повідомили на сторінці Роти Бродяги в Facebook.

Фото: Рота Бродяги Дмитро Павленко (Вірус)

До повномасштабного вторгнення Дмитро Павленко служив у Криму. В 2014 зберіг вірність присязі та пішов воювати проти окупантів. Потім, з перших днів повномасштабного вторгнення, також став на захист України.

"Під час перших обстрілів під Києвом був найспокійніший серед всіх: «Я таке вже бачив». Воював у Бахмуті. Двічі. Спочатку як піхотинець. Потім командир відділення аеророзвідки. Під час першої ротації там в листопаді 2022 року у ході бою примудрився вистрибнути з окопу, у який влетіла граната і застрибнув назад після вибуху. В один з критичних моментів уночі в цілковитій темряві потрібно було відправити когось за підмогою на велику відстань. Саме він пішов, сам один. Практично наосліп", – розповіли про "Віруса" його колеги.

Павленко завдяки бажанню вчитися та цілеспрямованості став командиром відділення БпЛА. Після короткого навчання повернувся до Бахмута для виконання надскладних завдань – уже як аеророзвідник. Після цього виконував бойові завдання на півдні України.

Фото: Надано побратимами Дмитро Павленко (Вірус)

"Ми поїхали на Південь для участі в наступальній кампанії. Під час виконання бойового завдання Дмитро отримав поранення, які виявилися несумісними з життям. В той вечір він вийшов зі своїми хлопцями на нову позицію, щоб особисто все перевірити і проконтролювати аби все було як слід. Дмитро без вагань брався за найбільш складну і небезпечну роботу. Ніколи не шукав відмовок і завжди йшов на завдання зі спокійною впевненістю та розумінням що і як має робити. При цьому був скромним і дуже людяним", – поділилися побратими.

У загиблого залишилися двоє діток та вагітна дружина.