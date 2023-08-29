Апеляція залишила під вартою нардепа Гунька, спійманого на хабарі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою народного депутата Анатолія Гунька ("Слуга народу") з правом на заставу в 30 млн гривень.

Рішення ухвалили судді апеляції Даниїла Чорненька, Сергій Боднар та Ігор Панаід. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

Захист клопотав про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета або зменшення застави до 5,3 млн гривень. Захист підозрюваного стверджує, що він не може перебувати в СІЗО через стан здоровʼя та інвалідність.

Анатолія Гунька викрили на хабарі на початку серпня. За даними слідства, Гунько, який є головою Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування корупції на держпідприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних науки, запропонував бізнесмену отримати землю під обробку в обмін на хабар.

За надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств Гунько і посібники вимагали 221 000 доларів хабара. 85 000 доларів мали стати "авансом" і бути передані до початку обробітку земель. Під час передачі цієї суми нардепа і двох його пособників викрили "на гарячому". Цього ж дня нардепу повідомили про підозру.