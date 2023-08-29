Головне за ніч та ранок. Вівторок, 29 серпня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Ворог завдав вісьмох ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, одного – по пункту управління та трьох – по зенітно-ракетним комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 серпня - в нашій новині.

Українські захисники мали успіх на напрямку Новоданилівка-Вербове.

“Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби”, - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також зазначається, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022-го по 29 серпня 2023 року орієнтовно склали 261 840 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 530 осіб, а також 14 танків, 17 бронемашин і 25 артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

По новій гілці магістрального водогону почала надходити вода для забезпечення жителів Кривого Рогу. Вона наповнює канали і Південне водосховище з річки Інгулець.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що перша частина проєкту запрацювала тиждень тому, і новий водогін продовжує будуватися. Він має відновити для всіх, хто постраждав від теракту на Каховській ГЕС, централізоване водопостачання. Йдеться про 70% жителів Криворізького району та частину громад Нікопольщини. У повному обʼємі водопостачання запрацює днів через 10.

Лукашук додав, що зараз якість води є гіршою, ніж вона була до теракту. Але восени, коли завершиться будівництво водогону, а очисні споруди запрацюють на 100%, якість води буде як до підриву ГЕС.

У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

“25 серпня 2023 року в адміністрації російського диктатора відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах. У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації путіна сєрґєй кірієнко, кремлівські «технологи» та представники медіаресурсів, залучені до проведення операцій в інформаційній сфері”, – йдеться у повідомленні. Зазначається, що темою наради було затвердження конкретних тем і наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.

Яких саме – в новині.

Росія заявила, що Москву та Тульську область намагалися атакувати безпілотниками. Традиційно стверджується, що всі БпЛА були збиті.

Згідно з заявою міністерства оборони країни-окупанта, два дрони нібито були збиті в Тульській області, що неподалік Москви. Інші безпілотники нібито були збиті ППО в Бєлгородській області.

Московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово" вранці вівторка обмежували польоти. Причину не називали. Та й навіщо?

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