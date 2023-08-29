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Росія заявила про атаки дронів на Тульську область та Бєлгород

Два московські аеропорти зупиняли роботу. 

Росія заявила, що Москву та Тульську область намагалися атакувати безпілотниками. Традиційно стверджує, що всі БпЛА були збиті. 

Згідно з заявою міністерства оборони країни-окупанта, два дрони нібито були збиті в Тульській області, що неподалік Москви. Інші безпілотники нібито були збиті ППО в Бєлгородській області.

Московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово" вранці вівторка обмежували польоти. Причину не називали. 

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України говорили, що всі об'єкти, які пов'язані із російською військовою агресією та структурами, які причетні до цієї агресії, є вразливими. Відповідна заява пролунала після низки атак БпЛА на Москву, зокрема тих, які завдали уражень повʼязаним із російськими міністерствами будівлям. 

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