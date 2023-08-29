Росія заявила про атаки дронів на Тульську область та Бєлгород

Росія заявила, що Москву та Тульську область намагалися атакувати безпілотниками. Традиційно стверджує, що всі БпЛА були збиті.

Згідно з заявою міністерства оборони країни-окупанта, два дрони нібито були збиті в Тульській області, що неподалік Москви. Інші безпілотники нібито були збиті ППО в Бєлгородській області.

Московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово" вранці вівторка обмежували польоти. Причину не називали.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України говорили, що всі об'єкти, які пов'язані із російською військовою агресією та структурами, які причетні до цієї агресії, є вразливими. Відповідна заява пролунала після низки атак БпЛА на Москву, зокрема тих, які завдали уражень повʼязаним із російськими міністерствами будівлям.