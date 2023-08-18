Представник української розвідки про атаки дронів на Москву: "Далі буде"

Сьогодні всі об'єкти які пов'язані із російською військовою агресією, із структурами, які причетні до цієї агресії, є вразливими, - сказав Юсов.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував атаки дронів на Москву, заявивши, що "далі буде".

Про це він сказав в етері телемарафону.

За словами Юсова, нині "всі об'єкти які пов'язані із російською військовою агресією, із структурами, які причетні до цієї агресії, є вразливими".

"Сьогодні столиця держави агресора є незахищеною, поки їхні сили і засоби зокрема протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби розосереджені і на тимчасово окупованих українських територіях. Путінський режим залишив Москву незахищеною. І це вони ще з НАТО не воюють. Що говорити про більш масштабні речі", - сказав представник ГУР.

Він підкреслив, що офіційно Україна не коментує атаки безпілотників на російську територію. При цьому західні партнери розуміють, що це неминуче трапиться, коли держава-агресор напала на іншу.

"Далі буде, поки вони не покинуть українську землю, поки воєнні злочинці не заплатять за свої злочини", - наголосив Юсов.

Нагадаємо, нещодавно міноборони РФ повідомило, що два безпілотники були збиті у небі над Москвою. А перед тим московська влада заявляла про атаку "бойових безпілотників" на столицю РФ. Мер Собянін стверджував, що дрони збили в районі Домодідова та Мінського шосе.