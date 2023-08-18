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На Харківщині викрили шахрайський кол-центр, де працювало понад півтори сотні осіб

Правоохоронці встановлюють організаторів схеми.

На Харківщині викрили шахрайський кол-центр, де працювало понад півтори сотні осіб
Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Правоохоронці викрили на Харківщині шахрайський кол-центр.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов на своїй фейсбук-сторінці.

Поліція піймала 160 працівників центру та адміністратора.

"Обіцяли надприбутки від інвестицій і дурили людей через телефон – всі гроші забирали собі. Адміністратор та працівники кол-центру дурили людей за єдиною схемою, використовували робочі маніпуляції та змушували співрозмовників вкладатися в так звані «інвестиційні проекти». Жертвами ставали довірливі люди, вони, начитавшись реклами в телеграм-каналах, та послухавши так званих «менеджерів», перераховували свої гроші прямо на карти шахраїв", - розповів Болвінов.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Наразі правоохоронці з'ясовують, скільки саме людей постраждало та про які суми йде мова. Також встановлюють організаторів схеми. Тим часом відкрили кримінальне провадження за статтею "Шахрайство", зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час обшуків в офісі вилучили 172 системні блоки, 43 мобільні телефони та два ноутбуки і банківські картки.

Болвінов закликав потерпілих від "ділків" звертатися у поліцію.

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Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили шахрайський кол-центр у Харкові, який виманював гроші у людей, що шукали “легкого заробітку під час війни”. У Запорізькій області кіберполіція піймала організатора такого ж call-центру, котрий привласнив понад 5 млн грн. "Кур'єрів" затримали в Ізраїлі.

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