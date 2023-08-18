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За кілька тижнів ЗСУ взяли в полон більше 200 російських окупантів, - ГУР

Кожен п’ятий військовий РФ здався у полон добровільно.

За кілька тижнів ЗСУ взяли в полон більше 200 російських окупантів, - ГУР
Андрій Юсов
Фото: скріншот

За кілька тижнів активних дій Сил оборони понад 200 російських військових потрапили у полон. Кожен п’ятий здався  добровільно.

Про це розповів на пресконференції представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає "Радіо Свобода".

За його словами, серед військовополонених є й офіцери, не лише рядові солдати. Проте скільки російських офіцерів зараз у полоні – не уточнюють.

"За декілька тижнів активних дій українських сил безпеки та оборони, як оборонних так і наступальних на понад 200 полонених росіян збільшився наш обмінний фонд. Це означає, що повертати наших буде легше та активніше. Із цієї цифри кожен 5-ий здався добровільно", – додав Юсов.

Водночас, за його словами, під час війни Україна провела 48 обмінів і змогла повернути з російського полону 2 598 осіб. І зараз влада також працює над подальшими обмінами полонених українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 7 серпня Україна повернула з російського полону ще 22 військових. Це бійці ЗСУ, з них - два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.

4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.

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