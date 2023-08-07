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З російського полону визволили ще 22 українських військових

Усі вони – військовослужбовці ЗСУ, які захищали Україну на різних напрямках. 

Фото: Андрій Єрмак у соцмережах
З російського полону 7 серпня повернули ще 22 українських захисників. Це – військові ЗСУ, які захищали Україну на різних напрямках.

Серед визволених – два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", – зазначив він.

Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

Єрмак запевнив, що усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

Нагадаємо, що 6 липня з російського полону повернулися 47 українських бійців, зокрема двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець із Херсону. 

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