Головне за ніч та ранок. Понеділок, 7 серпня

50 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли Херсонщини і Харківщини, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

У Полтаві внаслідок вибуху у багатоповерхівці постраждало троє мешканців..

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що російська армія з 24 лютого 2022 року втратила близько 250 240 осіб. 540 окупантів Сили оборони ліквідували за минулу добу.

Українські захисники також знищили 4244 танків (+7), 8270 бойових броньованих машин (+8) та 4977 артилерійських систем (+12).

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі російська армія декілька разів обстрілювала Херсон. Близько 00:50 окупанти вдарили по житловому будинку. Вісім мешканців отримали ситуаційно-невротичну реакцію, до лікарні доправили одну маломобільну особу, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників.

За пів години росіяни влаштували новий обстріл. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Близько 03:15 армія ворога знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її госпіталізували.

За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілів Херсона травмовані щонайменше семеро людей. Також 6 серпня близько 21:10 окупанти завдали артилерійського обстрілу по селу Ольгівка Бериславського району. Постраждало двоє місцевих жителів, одного з них госпіталізовано.

Російська армія обстріляла село Кучерівка Куп’янського району Харківської області, є жертви, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Окупанти влучили у будинок.

Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей.

Упродовж доби ворог атакував девʼять областей України. В Луганській вщент зруйнувано міст, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Обстрілів також зазнали Чернігівська, Сумська, Донецька, Миколаївська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька та Херсонська області.

Більше інформації – в новині.

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