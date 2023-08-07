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СБУ затримала колаборантку, яка готувала удар по Миколаївщині під час візиту Зеленського

Вона також планувала виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова.

СБУ затримала колаборантку, яка готувала удар по Миколаївщині під час візиту Зеленського

СБУ затримала російську інформаторку, яка допомагала окупантам готувати повітряний удар по Миколаївщині під час візиту Президента України.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Жінка збирала розвіддані про запланований візит. Зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту Глави держави на території області. Співробітники СБУ завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки.

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Далі українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських “кураторів” і отримані завдання. Було встановлено, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Серед них − виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. Окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.

Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали поплічницю РФ “на гарячому” під час спроби передачі розвідданих загарбникам.

Зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів. Крім цього, вона намагалася “в темну” отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону.

Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Раніше СБУ затримала на Полтавщині соратника екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви, який наводив російські “Гради” на бойові позиції ЗСУ під Донецьком.

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