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Бійці СБУ знищили взводний опорний пункт росіян

Також знищено укриття з 20 росіянами.

Бійці СБУ знищили взводний опорний пункт росіян
Фото: Скрін з відео

Контррозвідники Служби безпеки України знищили комплекс відеоспостереження “Муром”, розрахунок ударних дронів із системою скиду засобів ураження, взводний опорний пункт і вогневі позиції армії РФ.

Про це СБУ повідомляє в Телеграмі. 

“Наші специ продовжують зменшувати ворожі сили і пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ звільняють українську землю у контрнаступі”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, цього разу російські загарбники за декілька днів недорахувались двох танків, ЗРК “Оса”, БМП, МТЛБ, однієї одиниці інженерної техніки, семи одиниць автотехніки.

Крім того, контррозвідники СБУ знищили склад боєприпасів, комплекс відеоспостереження “Муром”, розрахунок ударних FPV-дронів і БПЛА з системою скиду засобів ураження, взводний опорний пункт, вогневі позиції та укриття з 20 росіянами.

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Нагадаємо, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по сьогодні орієнтовно склали близько 249 110 осіб.

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