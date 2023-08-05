Російські військові зранку 5 серпня атакували село у Херсонській області.
Про це повідомляє пресслужба місцевої прокуратури.
«5 серпня близько 09:19 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Велетенське Херсонського району», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що осколкові поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено приватні домоволодіння.
Нагадаємо, що унаслідок обстрілів Херсонської області росіянами минулої доби поранення отримали четверо людей.
Третього серпня росіяни 53 рази обстрілювали Херсонську область, випустивши 241 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Девʼятеро людей поранені.