Російські військові зранку 5 серпня атакували село у Херсонській області.

Про це повідомляє пресслужба місцевої прокуратури.

«5 серпня близько 09:19 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Велетенське Херсонського району», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що осколкові поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено приватні домоволодіння.

Фото: Херсонська облпрокуратура

Фото: Херсонська облпрокуратура

Нагадаємо, що унаслідок обстрілів Херсонської області росіянами минулої доби поранення отримали четверо людей.

Третього серпня росіяни 53 рази обстрілювали Херсонську область, випустивши 241 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Девʼятеро людей поранені.