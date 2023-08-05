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Флот РФ вже не здається таким невразливим, - Юсов

Для росіян буде проблематично відновити десантний корабель "Оленегорский горняк".

Флот РФ вже не здається таким невразливим, - Юсов

Після атак на десантний корабель "Оленегорский горняк" та танкер SIG у Чорному морі флот РФ вже не здається таким невразливим.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Тривають заходи, які є прямими наслідками вторгнення й окупації рашистів до України. Те, що вони думали буде працювати їм на користь, а саме їхній флот, у сучасних умовах не здається вже таким невразливим для інших менших, але сучасніших засобів. Тому окупанти не можуть почувати себе у безпеці на всіх територіях", - сказав Юсов.

Він додав, що для росіян буде проблематично найближчим часом відновити десантний корабель "Оленегорский горняк", який атакували дрони у бухті Новоросійська.

"Конструкція робилася не на території сучасної РФ, пошкодження там дуже значні. І, звичайно, найближчим часом цього "Оленегорского горняка" ми не побачимо", - наголосив він.

Юсов водночас не прокоментував, у якому стані знаходиться танкер SIG.

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Нагадаємо, що сьогодні вночі біля Керченської протоки морський дрон підірвав великий нафтовий російський танкер “SIG”, який транспортував паливо для російських військ.

Вночі 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи, Міноборони РФ заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами. Пізніше стало відомо, що СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Надводний дрон пошкодив великий десантний корабель “Оленегорский горняк”, який був побудований у польському Гданську у 1976 році.

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