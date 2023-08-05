Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські захисниці тепер мають літню польову форму

Незабаром почнуться процедури закупівлі.

Українські захисниці тепер мають літню польову форму
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон польової форми для жінок. Про це повідомила пресслужба МОУ.

“Міністерство оборони затвердило зразок-еталон костюма літнього польового й він офіційно поставлений на забезпечення”, − йдеться у повідомленні.

Робота над впровадженням польової форми розпочалася ще у 2022 році. З того часу відбулися чисельні засідання робочих груп, напрацювання та випробування форми.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, найближчим часом розпочнуться процедури закупівель та постачання у війська.

“В оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях”, − додали у відомстві.  

На черзі − жіночі бронежилети.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Зазначимо, сьогодні у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

Нагадаємо, українки до 2026 року не підлягатимуть обов'язковій мобілізації. Зміни стосуються лише системи обліку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies