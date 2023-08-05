Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон польової форми для жінок. Про це повідомила пресслужба МОУ.

“Міністерство оборони затвердило зразок-еталон костюма літнього польового й він офіційно поставлений на забезпечення”, − йдеться у повідомленні.

Робота над впровадженням польової форми розпочалася ще у 2022 році. З того часу відбулися чисельні засідання робочих груп, напрацювання та випробування форми.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, найближчим часом розпочнуться процедури закупівель та постачання у війська.

“В оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях”, − додали у відомстві.

На черзі − жіночі бронежилети.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Зазначимо, сьогодні у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

Нагадаємо, українки до 2026 року не підлягатимуть обов'язковій мобілізації. Зміни стосуються лише системи обліку.