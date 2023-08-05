У Харківській області фіксують наслідки збройної агресії росіян, пошкоджено будівлю фермерського господарства та приватні будинки.

Про це повідомляється у Телеграмі поліції Харківської області.

"Під вогнем російських окупантів перебували Козача Лопань, Куп'янськ, Мала Вовча, Уди, Амбарне, Чернещина та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілів села Петропавлівка Куп'янського району пошкоджена будівля фермерського господарства. Постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Фото: Поліція Харківщини

Нагадаємо, що російські окупаційні війська 3 серпня обстріляли з танків Козачу Лопань на Харківщині.