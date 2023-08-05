Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині росіяни пошкодили фермерське господарство

Постраждалих серед цивільного населення немає.

На Харківщині росіяни пошкодили фермерське господарство
Фото: Поліція Харківщини

У Харківській області фіксують наслідки збройної агресії росіян, пошкоджено будівлю фермерського господарства та приватні будинки.

Про це повідомляється у Телеграмі поліції Харківської області.

"Під вогнем російських окупантів перебували Козача Лопань, Куп'янськ, Мала Вовча, Уди, Амбарне, Чернещина та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілів села Петропавлівка Куп'янського району пошкоджена будівля фермерського господарства. Постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. 

Фото: Поліція Харківщини

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що російські окупаційні війська 3 серпня обстріляли з танків Козачу Лопань на Харківщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies