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Атака на “Олєнєгорський горняк” стала суттєвим ударом по російському флоту, − британська розвідка

Корабель є найбільшим російським військово-морським судном, серйозно пошкодженим або знищеним після затоплення крейсера “Москва” торік у квітні.

Атака на “Олєнєгорський горняк” стала суттєвим ударом по російському флоту, − британська розвідка

Атака на російський корабель “Олєнєгорський горняк” у ніч на 4 серпня стала суттєвим ударом по Чорноморському флоту Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Корабель отримав серйозні пошкодження внаслідок удару. Зображення судна, нахиленого під кутом 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків були пробиті, або що зусилля екіпажу з ліквідації пошкоджень були неефективними.

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Судно, яке регулярно призначається до складу Північного флоту Росії, посилювало ЧФ після вторгнення Росії в Україну та часто перевозило військові та цивільні вантажі між Росією та окупованим Кримом, коли Керченський міст був пошкоджений через напади.

“Олєнєгорский горняк” вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військово-морським судном, серйозно пошкодженим або знищеним після затоплення крейсера “Москва” 13 квітня 2022 року.

“Це суттєвий удар по Чорноморському флоту, який раніше через високу загрозу Севастополю передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська”, − зазначили британці.

Вночі 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи, Міноборони РФ заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами. Пізніше стало відомо, що СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Надводний дрон пошкодив великий десантний корабель “Оленегорский горняк” − російський великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1976 році.

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