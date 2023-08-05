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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 620 окупантів

Знищено 4 танки та 32 артсистеми росіян.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 620 окупантів
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по сьогодні орієнтовно склали близько 249 110 осіб.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу ліквідували 620 окупантів.

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Також українські захисники знищили:

  • танків ‒ 4232 (+4) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од, 
  • артилерійських систем – 4943 (+32) од, 
  • РСЗВ − 704 (+0) од, 
  • засоби ППО ‒ 466 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 311 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 730 (+6).

Нагадаємо, у рамках проєкту Міністерства внутрішніх справ "Потерь.НЕТ" вдалося ідентифікувати 61 431 російського загарбника, ліквідованого в Україні.

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