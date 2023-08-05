За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 620 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по сьогодні орієнтовно склали близько 249 110 осіб.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу ліквідували 620 окупантів.

Також українські захисники знищили:

танків ‒ 4232 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,

артилерійських систем – 4943 (+32) од,

РСЗВ − 704 (+0) од,

засоби ППО ‒ 466 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),

крилаті ракети ‒ 1347 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 730 (+6).

Нагадаємо, у рамках проєкту Міністерства внутрішніх справ "Потерь.НЕТ" вдалося ідентифікувати 61 431 російського загарбника, ліквідованого в Україні.