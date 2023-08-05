За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 620 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по сьогодні орієнтовно склали близько 249 110 осіб.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За минулу добу ліквідували 620 окупантів.
Також українські захисники знищили:
- танків ‒ 4232 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,
- артилерійських систем – 4943 (+32) од,
- РСЗВ − 704 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 466 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 730 (+6).
Нагадаємо, у рамках проєкту Міністерства внутрішніх справ "Потерь.НЕТ" вдалося ідентифікувати 61 431 російського загарбника, ліквідованого в Україні.