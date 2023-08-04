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Маляр: Унікальність цієї війни полягає у поєднанні озброєння різних поколінь

Є експертна думка, що сучасна війна – це війна дронів.

Маляр: Унікальність цієї війни полягає у поєднанні озброєння різних поколінь
Ганна Маляр
Фото: Telegram/Ганна Маляр

Унікальність війни України проти Російської Федерації - у поєднанні озброєння різних поколінь.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.

За її словами, є експертна думка, що сучасна війна – це війна дронів, і в цьому є певна доля правди, бо нинішня війна - війна технологій.

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"Але військові кажуть, що застосування танків сьогодні не менш актуальнейі ефективне, ніж дронів. Тому говорити однозначно про ту чи іншу перевагу у цій ситуації не варто. Власне, я довіряю військовим, бо їхня думка тут експертна, вони вважають, що унікальність цієї війни якраз у поєднанні озброєння різних поколінь, саме цей гібрид робить цю війну особливою", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні щонайменше 1961 безпілотник "шахед".

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