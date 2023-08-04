Росія випустила по Україні щонайменше 1961 "шахед", - Зеленський

"Частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше".

Росія випустила по Україні щонайменше 1961 безпілотник "шахед"

Про це повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Загалом терористи запустили проти України вже щонайменше 1961 "шахед" і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Зокрема, це - завдання для кожного нашого посла. Усіх представників, усіх представниць України. Усі мають працювати", - сказав він.

За його словами, на фронті "окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців".

"Усюди непросто. Але що б не робив ворог, саме українська сила домінує", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що минулої ночі Київ пережив восьму поспіль масовану атаку "Шахедами"