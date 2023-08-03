Каскад островів на Херсонщині має ключове значення на Південному фронті, - Гуменюк

Ворог там намагається розгорнути свої позиції, але ЗСУ їх "згортає".

Каскад островів між лівим і правим берегом на Херсонщині має ключове значення на Південному фронті, там ворог намагається розгорнути свої позиції, але Збройні сили України їх згортають.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник Об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

“Каскад островів лівим і правим берегом на Херсонщині має ключове значення на Південному фронті. Ворог там намагається розгорнути свої позиції, але ми методично їх загортаємо”, - сказала вона.

За її словами, кожного разу один-два човни українські захисники загортають у певну “трубочку” і відправляють за курсом руського воєнного корабля.

“Той самий недофлот на річці, який вони намагаються розвинути за рахунок цивільних плавзасобів, які повідбирали у місцевого населення, кожного дня наші артилеристи пакують у чорні пакети”, - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, що сьогодні зранку російська армія обстріляла середмістя Херсона – собор і громадський транспорт. Є поранені. За добу по області противник здійснив 55 обстрілів: (264 снаряди), з них по Херсону – вісім обстрілів (72 снаряди). Влучання в райони 27 населених пунктів, приміщення банків "Укрсіббанку" та "Кредобанку", територію слідчого ізолятора, приміщення Почесного консульства Грецької республіки у Херсоні.

Вночі 2 серпня російська армія знову атакувала центральну частину Херсона – окупанти вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники. Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці. Зранку обстріли середмістя Херсона продовжилися.

Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, дивом жінка не постраждала. Всього за добу двоє людей дістали поранення.