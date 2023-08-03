У Серебрянському лісі на Луганщині українські бійці вдарили по скупченню окупантів

У Серебрянському лісі на Луганщині українські бійці завдали вогневого ураження по скупченню російських військових.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, це сталося 27 липня.

"Завдяки вмілій взаємодії групи пілотів БпЛА, мінометного взводу та розрахунку АГС-17 Нацгвардії, на одному зі спостережних постів було виявлено скупчення живої сили ворога. Згодом підрозділами НГУ по загарбникам був здійснений вогневий наліт", - розповів Лисогор.

У результаті вдалося знищити п'ятьох окупантів і поранити дев'ятьох.

Нагадаємо, у липні українські бійці знищили майже 18 тисяч окупантів. Загалом втрати окупаційних військ станом на 3 серпня сягнули близько 247 850 осіб.