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ГоловнаСуспільствоПодії

Українського нацгвардійця засудили до 12 років тюрми за державну зраду

Він співпрацював із російською спецслужбою від 2019 року та передавав їй інформацію військового характеру.

Військовослужбовця Нацгвардії України суд визнав винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Засуджений із 2019 року співпрацював із російською спецслужбою. Він збирав та передавав її інфрмацію військового характеру, надаючи допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Наразі зловмисник перебуває у Київському СІЗО.

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Нагадаємо, напередодні суд призначив 15 років тюрми жителю Дніпра, який здавав російським окупантам інформацію про позиції української ППО.

У Міністерстві внутрішніх справ України ідентифікували загалом понад 232 тисячі військових злочинців та зрадників.

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