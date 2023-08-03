Українського нацгвардійця засудили до 12 років тюрми за державну зраду

Він співпрацював із російською спецслужбою від 2019 року та передавав їй інформацію військового характеру.

Військовослужбовця Нацгвардії України суд визнав винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Засуджений із 2019 року співпрацював із російською спецслужбою. Він збирав та передавав її інфрмацію військового характеру, надаючи допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Наразі зловмисник перебуває у Київському СІЗО.

Нагадаємо, напередодні суд призначив 15 років тюрми жителю Дніпра, який здавав російським окупантам інформацію про позиції української ППО.

У Міністерстві внутрішніх справ України ідентифікували загалом понад 232 тисячі військових злочинців та зрадників.