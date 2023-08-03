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Окупанти заманюють в Мелітополь “гастролерів” надвисокими зарплатами, − Федоров

Водночас місцевим некваліфікованим колаборантам зарплату не платять вже кілька місяців.

Окупанти заманюють в Мелітополь “гастролерів” надвисокими зарплатами, − Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

Окупанти завозять в Мелітополь безліч “гастролерів”, щоб змінити етнічний склад мешканців.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

“Лікарів та вчителів заманюють надвисокими зарплатами: середня зарплата медиків, які працюють у військових шпиталях в Мелітополі, в п’ять разів вища, ніж в окупованому Криму”, − зазначив він.

За словами Федорова, робочих завозять з усієї Росії та залучають до будівництва оборонних споруд, обіцяючи десятки тисяч рублів.

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Водночас місцевим некваліфікованим колаборантам в окремих структурах зарплату не платять вже кілька місяців.“Основна мета загарбників - завезти своїх, щоб нікому було чинити спротив на ТОТ”, − сказав Федоров. 

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що у Мелітополі окупанти з колаборантами розкрадають майно дитячого садка. Заклад був відремонтований за декілька років до повномасштабного вторгнення Росії.

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