Окупанти заманюють в Мелітополь “гастролерів” надвисокими зарплатами, − Федоров

Водночас місцевим некваліфікованим колаборантам зарплату не платять вже кілька місяців.

Окупанти завозять в Мелітополь безліч “гастролерів”, щоб змінити етнічний склад мешканців.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

“Лікарів та вчителів заманюють надвисокими зарплатами: середня зарплата медиків, які працюють у військових шпиталях в Мелітополі, в п’ять разів вища, ніж в окупованому Криму”, − зазначив він.

За словами Федорова, робочих завозять з усієї Росії та залучають до будівництва оборонних споруд, обіцяючи десятки тисяч рублів.

Водночас місцевим некваліфікованим колаборантам в окремих структурах зарплату не платять вже кілька місяців.“Основна мета загарбників - завезти своїх, щоб нікому було чинити спротив на ТОТ”, − сказав Федоров.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що у Мелітополі окупанти з колаборантами розкрадають майно дитячого садка. Заклад був відремонтований за декілька років до повномасштабного вторгнення Росії.