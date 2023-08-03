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Бригади “Гвардії наступу” вже виконують завдання на фронті, − полковник Уршалович

Воюють вже 5 бригад.

Бригади “Гвардії наступу” вже виконують завдання на фронті, − полковник Уршалович
Фото: МВС

Бригади “Гвардії наступу” вже виконують завдання на фронті, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. 

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив тво директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України, полковник Микола Уршалович.

“Зараз у складі батальйонів, деяких екіпажів військові Гвардії наступу вже виконують завдання, тобто вступили в бій”, – сказав Уршалович. 

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Підрозділи Національної гвардії “Буревій”, “Рубіж” ведуть зараз оборонні дії на східних рубежах держави, а підрозділи бригад “Спартан”, “Кара-Даг”, “Червона калина” беруть участь в наступальних діях Сил оборони на південному напрямку.

Нагадаємо, сформовано дев’ять бригад “Гвардії наступу”, які МВС почало набирати у лютому цього року.

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