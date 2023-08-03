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За добу військові РФ здійснили 20 вогневих атак на Донеччину, є загиблий

Ще п’ятеро цивільних отримали поранення внаслідок російських обстрілів.

За добу військові РФ здійснили 20 вогневих атак на Донеччину, є загиблий

Учора окупаційні війська здійснили 20 атак на цивільне населення Донецької області. Ворог застосував ракети, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерію, танки.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Від ворожого вогню постраждали 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, селище Велика Новосілка, села Благодатне, Богданівка, Мемрик, Мирне, Новобахмутівка. Пошкоджені 28 цивільних об’єктів: 18 житлових будинків, підприємство, автомийка, посудний цех, автомобілі, електромережі.

Три ракети С-300 росіяни спрямували на Слов’янськ, пошкодили 5 багатоквартирних будинків, 6 цивільних авто, підприємства. Ще однією ракетою вдарили по Мирному Слов’янської ТГ – пошкоджене підприємство. Інформації про постраждалих не надходило.

З "Ураганів" війська РФ накрили Мемрик, поранили двох людей. Руйнувань зазнали 5 приватних осель. Унаслідок артилерійських обстрілів зазнали травм ще троє цивільних осіб – в Авдіївці, Торецьку та Богданівці Бахмутського району. Унаслідок ворожих влучань було вбито людину в Дружківці.

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Нагадаємо, за добу 1 серпня ворог завдав 20 ударів по житловому сектору Донецької області. Окупанти били авіабомбами "ФАБ-500", ракетами, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", артилерією, танками. Троє мирних жителів отримали поранення.

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