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Потрібно запровадити жорсткі персональні санкції проти менеджменту Росатому, − Шмигаль

Також обмеження необхідно ввести на поставки російського ядерного пального та російських технологій, зазначив український прем'єр.

Потрібно запровадити жорсткі персональні санкції проти менеджменту Росатому, − Шмигаль
Фото: Віталій Носач

Росія адаптується до санкцій і знаходить шляхи постачання високотехнологічних продуктів для виробництва їхньої зброї. 

Про це на нараді послів заявив очільник українського уряду Денис Шмигаль, передає кореспондент Lb.ua.

“Вони, на жаль, не реагують на попередження щодо припинення ядерного шантажу. Ми надзвичайно активно просимо всіх комунікувати щодо впровадження санкцій проти російського Росатому. Це боляче для наших партнерів, тому що величезна залежність. Як виявилось і, як сьогодні демонструє фактичний стан, більше, ніж від нафти і газу”, − зазначив він. 

За словами прем’єр-міністра, це пропонується зробити в декілька етапів. 

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Перший етап − запровадження жорстких персональних санкцій проти менеджменту Росатому. Другий етап − запровадити санкції на поставки російського ядерного пального та російських технологій. 

“Можна запровадити квоту до 2025 року і з 2025 року запровадити стовідсоткові санкції на постачання російських ядерних технологій і російського ядерного пального. Такі гнучкі підходи сприймаються легше”, − додав Шмигаль.

За його словами, санкції потрібно ввести про російської металургії, експорт алмазів, продукти нафтопереробки. Окрім того, необхідно продовжувати зниження цінової стелі на газ і на нафту. 

Нагадаємо, Литва в межах обговорення санкцій Євросоюзу проти Росії пропонує заборонити країнам ЄС укладати нові контракти з "Росатом"

У травні Верховна Рада звернулася до парламентів усіх іноземних держав, Європарламенту та Міжнародного агентства з атомної енергії щодо накладення санкцій на "Росатом" та запровадження заходів для зменшення співпраці з РФ у сфері ядерної енергетики.

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