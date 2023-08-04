Державне бюро розслідувань викрило воєнкома, який організував схему збагачення для свого оточення та допомагав злочинцям ховатися від суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Затримано екскерівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі він очолює Донецький обласний ТЦК та СП.

На посаді Запорізького ОТЦК з липня по грудень 2022 року чоловік без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. Проте ці працівники військкомату перебували у зоні бойових дій за вільним графіком, як у відпустці. Вони не були призначені на посади у бойовому підрозділі, не брали участі у боях та безпідставно перебували у прифронтовій зоні.

Воєнком оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки яким їм безпідставно нарахували додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. грн.

Окрім того, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тисяч грн грошової допомоги у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях.

Також керівник військкомату влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам. Також він допоміг “кримінальному авторитету” знятися з військового обліку для виїзду за кордон.

Працівники ДБР провели обшуки за місцями роботи та проживання керівника військкомату в Запоріжжі та в місті Мирноград Донецької області, під час яких знайдено докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих під час “несення служби”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що перевірка воєнкомів виявила багато зловживань, відверто огидних.