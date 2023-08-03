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Перевірка воєнкомів виявила багато огидних зловживань, - Зеленський

"Усі факти виявлені правоохоронцями, вони розслідують їх у межах кримінальних проваджень".

Перевірка воєнкомів виявила багато огидних зловживань, - Зеленський
Фото: Офіс президента

Перевірка воєнкомів виявила багато зловживань, відверто огидних.

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Усі факти виявлені правоохоронцями, вони розслідують їх у межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний - у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішення", - сказав він.

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"У військах повинні працювати люди, які бачили війну, пройшли, є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну", - наголосив президент.

Нагадаємо, 24 липня в Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова.

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