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Міністр внутрішніх справ відзвітував Зеленському про охорону й оборону атомних об’єктів та перевірку укриттів

Також ішлося про підготовку нацгвардійців, інших підрозділів МВС, забезпеченість боєприпасами і технікою.

Міністр внутрішніх справ відзвітував Зеленському про охорону й оборону атомних об’єктів та перевірку укриттів
Володимир Зеленський та Ігор Клименко
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережах, у звіті Клименко розповів про охорону й оборону атомних об’єктів, підготовку нацгвардійців, інших підрозділів МВС, забезпеченість боєприпасами та технікою. Також ішлося про ситуацію в регіонах, постраждалих від підриву Росією Каховської ГЕС, про роботу міністерства з ліквідації наслідків та із забезпечення людей усім необхідним.

Зеленський і Клименко поговорили про виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, зокрема, щодо перевірки укриттів, контролю за їх доступністю та придатністю.

Також міністр проінформував Президента про криміногенну ситуацію в Україні, боротьбу із шахрайством й іншими порушеннями.

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Нагадаємо, минулого місяця Зеленський провів виїзне засідання Ставки на Рівненській АЕС.

Торік влада області повідомила, що через загрозу російських атак посилили охорону Рівненської атомної електростанції.

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