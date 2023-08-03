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У Токмаку Запорізької області міг здетонувати склад з боєприпасами росіян

Відео з місця інциденту оприлюднив радник очільника Маріуполя.

У Токмаку Запорізької області міг здетонувати склад з боєприпасами росіян

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області міг здетонувати склад з боєприпасами російських окупантів.

Про це йдеться в дописі радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Кажуть по детонації, склад з припасами сильно втомивсь", - зауважив Андрющенко, оприлюднивши відео з місця інциденту.

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Нагадаємо, нині Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби три склади боєприпасів окупантів.

Напередодні стало відомо, що на Таврійському напрямку Сили оборони України знищили 10 складів боєприпасів та один склад паливно-мастильних матеріалів загарбників.

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