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На Таврійському напрямку знищено 10 складів боєприпасів росіян

Також знищено безпілотник окупантів.

На Таврійському напрямку знищено 10 складів боєприпасів росіян
Фото: Скрін з відео

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу знищили 19 одиниць техніки російських загарбників, зокрема ТОС-1А “Сонцепьок”.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” генерал Олександр Тарнавський повідомив у Телеграмі.

“Таврійський напрямок. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати живу силу та техніку ворога”, - заявив Тарнавський.

За його словами, за добу росіяни втратили 19 одиниць військової техніки. Зокрема, чотири ББМ, шість одиниць артилерійських систем та мінометів, один ТОС-1А “Сонцепьок”, один БпЛА та сім одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено 10 складів боєприпасів та один склад паливно-мастильних матеріалів російських загарбників.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби, 1 серпня, Сили оборони ліквідували близько 540 російських окупантів. З 24 лютого 2022 року по сьогодні армія РФ втратила близько 247 230 осіб.

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