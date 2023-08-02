Розроблена харківськими виробниками машина для підготовки грунту до розмінування пройшла сертифікацію. Компанія-воробник вже отримала відповідні сертифікат та декларацію.

Про це повідомляє сайт Міністерства економіки України.

Згідно з повідомленням, сертифікат відповідності та декларація про відповідність дозволяють виробнику налагодити виробництво машини та використовувати для розмінування територій.

Фото: Юлія Свириденко

"Важливими перевагами вітчизняної техніки перед закордонними машинами з розмінування є простота конструкції, порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту. При цьому розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Наразі щомісяця виробники можуть виготовляти дві такі машини", – йдеться у повідомленні.

Фото: Юлія Свириденко

Наразі в Україні працюють 20 машин для розмінування, з яких три – на Харківщині, та близько 3 000 фахівців з розмінування. Для пришвидшення очищення території країни від мін та вибухівки цих потужностей недостатньо. Тому на кожній зустрічі з закордонними партнерами порушується питання щодо постачання необхідного обладнання, навчання піротехніків, фінансового забезпечення гуманітарного розмінування.

Окрім того, уряд веде роботу з налагодження виробництва необхідної закордонної техніки на території нашої держави. Зокрема, в Україні локалізуватимуть виробництва хорватська корпорація "DOK-ING d.o.o." та данська HYDREMA – українські та іноземні виробники вже підписали відповідні меморандуми.

Нагадаємо, Канада передала Україні партію обладнання для розмінування вартістю 22,5 млн канадських доларів (16,5 млн доларів США). Надані транспортні засоби будуть використовувати для розмінування фермерських полів.

Станом на травень 2023 року потребували гуманітарного розмінування майже 300 тис. квадратних кілометрів території України.