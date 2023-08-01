У Міненерго та Мінекономіки - кадрові зміни

Крім того, КМУ звільнив із посади урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю Тетяну Баранцову.

Кабінет Міністрів на засіданні 1 серпня ухвалив кадрові рішення, що стосуються міністерств енергетики та економіки.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, КМУ призначив заступником міністра економіки Володимира Кузя. Юлію Підкоморну звільнили з посади заступника міністра енергетики.

Крім того, Кабмін звільнив із посади урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю Тетяну Баранцову.

Нагадаємо, нещодавно уряду звільнив з посади заступника міністра оборони Олександра Поліщука. Виконання обов’язків міністра культури та інформаційної політики України поклали на Ростислава Карандєєва, який був заступником звільненого Олександра Ткаченка.

Раніше Кабмін ухвалив рішення створити у восьми міністерствах і 12 регіонах посади заступників із відновлення.