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Уряд розширив дію електронної черги на легкові авто й автобуси, які виконують пасажирські перевезення

Пілотний проєкт із пропуску автобусів стартує у серпні.

Уряд розширив дію електронної черги на легкові авто й автобуси, які виконують пасажирські перевезення
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові авто, а також на автобуси, що виконують пасажирські перевезення. 

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна вже запустила електронну чергу для вантажного автомобільного транспорту. Нова постанова дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним. 

Шмигаль додав, що пілотний проєкт із пропуску автобусів розпочинається у серпні.

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Нагадаємо, торік у грудні в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні Польщею, почала функціонувати "Електронна черга перетину кордону" для вантажних транспортних засобів. Очікується, що єЧерга упорядкує та збільшить транспортний потік вантажних транспортних засобів. Користування електронною чергою безкоштовне.

Експеримент щодо електронної черги перетину кордону стартував у 2021-му.

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