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Група Нафтогаз виходить з дефолту. Інвестори підтримали реструктуризацію євробондів, - Олексій Чернишов

Інвестори Нафтогазу підтримали реструктуризацію єврооблігацій 2022/2026 років – завершено офіційне голосування.

Група Нафтогаз виходить з дефолту. Інвестори підтримали реструктуризацію євробондів, - Олексій Чернишов
Олексій Чернишов
Фото: facebook/Олексій Чернишов

Завершено процес офіційного отримання згоди (consent solicitation) інвесторів НАК «Нафтогаз України» на реструктуризацію єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року. 

Понад 85% власників єврооблігацій офіційно підтримали пропозицію компанії.

«Нафтогаз виходить із дефолту відносно євробондів. Переконлива кількість інвесторів підтримала пропозиції, над якими ми працювали разом понад півроку. Реструктуризація євробондів дозволить покращити стан ліквідності нашої групи компаній та вивести на новий рівень співпрацю з міжнародними партнерами», – повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Він також підкреслив, що досягнення цього результату було одним із його пріоритетів із перших днів на посаді СЕО Нафтогазу. А пришвидшити результат вдалось завдяки фінансовим радникам – компаніям Lazard, Freshfields і Aequo.

Фактичний вихід з дефолту відбудеться вже найближчим часом – після завершення усіх технічних процедур та проведення розрахунків.

Як відомо, 26 червня Кабмін погодив умови реструктуризації єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.

Нагадуємо, що 31 травня НАК «Нафтогаз України» досягла домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.

Також нагадаємо, що американські розслідувачі K2 Integrity долучаться до стягнення з РФ $5 млрд компенсації за активи “Нафтогазу” у Криму. Розслідувачі допоможуть знайти російські комерційні активи для примусового стягнення компенсації.

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