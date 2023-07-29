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З 31 липня почнуть тестувати послугу "єЧерга" для перетину кордону автобусами

Відповідна послуга буде стосуватись лише регулярних рейсів.

З 31 липня почнуть тестувати послугу "єЧерга" для перетину кордону автобусами
Фото: EPA/UPG

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури з 31 липня запускає у тестовому режимі послугу "єЧерга" для перетину кордону автобусами на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідно, щоб перетнути цей пункт пропуску з 1 серпня водіям чи логістам потрібно зареєструвати автобус в системі "єЧерга" та приїхати до кордону в зазначений у маршруті час.

У міністерстві зазначають, що відповідна послуга буде стосуватись лише регулярних рейсів.

"На відміну від онлайн-черги для вантажівок, послуга для автобусів в умовах тестового періоду не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску. Тобто водіям варто лише зареєструватись в системі та приїхати до пункту пропуску у передбачений час", – пояснюють у міністерстві. 

Наразі тестовий режим "єЧерги" для автобусів використовуватиметься для того, щоб пропрацювати всі технічні нюанси нового сервісу для пасажирських перевізників та згодом масштабувати його на всі пункти пропуску.

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Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові авто, а також на автобуси, що виконують пасажирські перевезення. 

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