З 31 липня почнуть тестувати послугу "єЧерга" для перетину кордону автобусами

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури з 31 липня запускає у тестовому режимі послугу "єЧерга" для перетину кордону автобусами на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідно, щоб перетнути цей пункт пропуску з 1 серпня водіям чи логістам потрібно зареєструвати автобус в системі "єЧерга" та приїхати до кордону в зазначений у маршруті час.

У міністерстві зазначають, що відповідна послуга буде стосуватись лише регулярних рейсів.

"На відміну від онлайн-черги для вантажівок, послуга для автобусів в умовах тестового періоду не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску. Тобто водіям варто лише зареєструватись в системі та приїхати до пункту пропуску у передбачений час", – пояснюють у міністерстві.

Наразі тестовий режим "єЧерги" для автобусів використовуватиметься для того, щоб пропрацювати всі технічні нюанси нового сервісу для пасажирських перевізників та згодом масштабувати його на всі пункти пропуску.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові авто, а також на автобуси, що виконують пасажирські перевезення.