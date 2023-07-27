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Польща назвала умову, за якої вона, а також Литва і Латвія можуть закрити кордон із Білоруссю

Поштовхом можуть стати зіткнення з "вагнерівцями".

Польща назвала умову, за якої вона, а також Литва і Латвія можуть закрити кордон із Білоруссю
Фото: twitter/Straż Graniczna

Польща, Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю "вагнерівців".

Таку заяву озвучив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, передає Reuters.

"Безперечно, якщо будуть серйозні інциденти за участю групи Вагнера на кордонах країн НАТО та країн ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми, безумовно, діятимемо разом. Я не виключаю, що якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь на даний момент, ми прийдемо до повної ізоляції Білорусі", - сказав Камінський.

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Нагадаємо, нещодавно Польща ухвалила рішення перекинути свої військові підрозділи на схід після того, як найманці ПВК розпочали підготовку білоруського спецназу за декілька кілометрів від її кордону. Тоді президент РФ Путін звинуватив Польщу у територіальних амбіціях і заявив, що будь-яка агресія проти Білорусі вважатиметься нападом на Росію.

Днями польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі. Офіцерів атакують чоловіки з Білорусі, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.

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